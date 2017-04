Matteo Renzi e gli errori grammaticali del suo staff: "Scenziato",... VIDEO

ROMA – Scrivere sembra sempre più difficile. Impazzano gli esperti di social media e nuove tecnologie, ma la grammatica italiana da terza elementare è una rarità, come dimostra il video pubblicato sul profilo Twitter del blog di Matteo Renzi.

Nel filmato, un minuto in tutto, si legge in sovraimpressione la trascrizione del discorso dell’ex presidente del Consiglio a Matrix, il programma Mediaset condotto da Nicola Porro. E in quei pochi secondi si contano ben tre errori.

Il primo è quasi un’inezia: “perché” scritto “perchè”, con l’accento grave anziché acuto. Cosa che ormai dimenticano quasi tutti. Ma gli altri due errori sono indubbiamente più gravi.

Si va da “qual è” scritto con l’apostrofo per finire con uno “scienziato” che ha perso la “i” ed è diventato semplicemente, ignorantemente, “scenziato”. Altro che appelli di accademici e professori per chiedere di insegnare la grammatica italiana agli studenti universitari. Nel ventunesimo secolo ci sono sempre più esperti di digital e co., ma la conoscenza della grammatica pare in via di estinzione.