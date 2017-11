Salvini: “Il M5s aiuta il business delle cooperative sugli immigrati”

ROMA – Matteo Salvini risponde agli attacchi del Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo. “Bufale a 5 Stelle: dalla Lega nessun appoggio al Pd. Anzi è vero il contrario: sono proprio i grillini che oggi a Strasburgo, con il loro voto contrario, hanno difeso l’invasione continua di immigrati nel nostro Paese”.

Così il segretario della Lega Matteo Salvini sul voto di oggi a Strasburgo che ha dato mandato a trattare sulla riforma del Regolamento di Dublino.

“La Lega – continua Salvini – si è astenuta perché peggio di così non può andare. E se possiamo ottenere un risultato attraverso una trattativa, noi non ci tiriamo indietro. Non abbiamo l’entusiasmo del Pd e di Fi che hanno votato a favore, ma siamo consapevoli che dire solo no come fanno i grillini significa solo aiutare il business delle cooperative sull’immigrazione e potenziare l’invasione”.