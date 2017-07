ROMA – Matteo Salvini, leader della Lega, posta su Twitter una foto copiando il progetto del Pd “spiagge senza vucumprà” realizzato dal Comune di Cervia. Ma il sindaco di quest’ultima, Luca Coffari, insorge, difendendo la primazia di quella idea di successo.

“Salvini elogia il nostro progetto di legalità e sicurezza in spiaggia. Gli ricordiamo però che la nostra città è amministrata non dalla sua Lega ma dal Partito Democratico!”. In aggiunta a questo messaggio postato su Facebook, il sindaco prende ulteriormente le distanze: “Qua non facciamo sparate ma risultati!” Segue poi l’augurio al leader leghista di proseguire bene il periodo di riposo a Milano Marittima.

A far sbottare Luca Coffari è stata la foto di Salvini twittata per annunciare la festa della Lega a Cervia il 29 luglio. “Polizia locale, controlli e sequestri, e i vu cumpra in spiaggia a disturbare non ci sono più. Volere è potere: Dalle vostre parti come é? Vi aspetto alla festa della Lega di Cervia sabato 29 luglio”. A completare il quadro celebrativo la foto gagliarda di due agenti della polizia municipale di Milano Marittima in divisa, pantaloni blu e maglietta bianca, a bordo di due ruote per pattugliare i 9 chilometri di spiaggia.