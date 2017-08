ROMA – “Nessun rischio di tenuta democratica per l’Italia”. Dallo stesso palco, quello della festa dell’Unità di Pesaro, il ministro della Giustizia Andrea Orlando smentisce il collega dell’Interno Marco Minniti, che il giorno prima spiegava di aver temuto per la tenuta della democrazia italiana di fronte ai flussi di migranti.

Parole, quelle del Guardasigilli, che rinfocolano il dibattito interno al Pd e al Governo sulla questione immigrazione dopo le schermaglie tra Minniti e Graziano Delrio – e la sinistra Pd – di inizio agosto sul codice di condotta per le Ong. Ma, all’indomani del vertice di Parigi e della sostanziale promozione della “linea Minniti” da parte dei grandi d’Europa, è tutta la politica italiana che torna a scontrarsi sul dossier immigrazione. Con il segretario del Pd Matteo Renzi che rivendica la bontà della sua linea, quella del “aiutiamoli a casa loro” oggetto anch’essa di non poche polemiche.

“Oggi che la strategia complessiva dell’Aiutarli davvero a casa loro inizia a dare qualche frutto dobbiamo non credere a chi propone ricette demagogiche e populiste e lavorare passo passo, tutti insieme”, scrive Renzi nella sua Enews registrando i “passi avanti” del vertice di Parigi e invitando l’Ue a superare “coi fatti” e non solo con le parole il Regolamento di Dublino.

A bocciare il vertice è invece Luigi Di Maio. “Governo e Pd celebrano un risultato che non c’è. Di che cosa si compiacciono?”, attacca l’esponente del M5S sottolineando come “nessuna azione concreta” sia finora emersa dal summit parigino e osservando: “L’unico risultato finora ottenuto è arrivato grazie alla stretta sulle Ong non trasparenti, una richiesta che il M5S ha avanzato ad aprile tra gli insulti generali”.

Nel pomeriggio sono invece le parole dette da Minniti ieri a Pesaro a tornare al centro del dibattito, anche nel Pd. Il ministro della Cultura Dario Franceschini si dice d’accordo con il titolare del Viminale registrando come un’immigrazione irregolare possa “alimentare le paure creando reazioni pericolose”. E Franceschini, allo stesso tempo, assicura che entro la fine della legislatura lo ius soli sarà approvato: “E’ una battaglia di civiltà, non ci possono essere paure”.

Ad attaccare Minniti è invece il leader della minoranza Pd Orlando. “Vedo che sta tornando un fascismo non giustificato da nessun flusso migratorio al mondo. Non cediamo alla narrazione dell’emergenza perché altrimenti noi creiamo le condizioni per consentire a chi vuole rifondare i fascismi di speculare”, sono le parole al vetriolo del Guardasigilli.