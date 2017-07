Migranti: da Liguria, Lombardia e Veneto no al Piano Nazionale per l’integrazione

GENOVA – Tre regioni del Nord Italia dicono no al Piano Nazionale per l’Integrazione dei Migranti. Un piano che il governo puntava a licenziare già la prossima settimana dopo la messa a punto del Ministero del Lavoro, le Regioni Piemonte e Sicilia, l’Anci, l’Ufficio anti-discriminazioni e l’Alto Commissariato Onu per i rifugiati. Ma da Liguria, Lombardia e Veneto arriva un no secco: “Questo documento – sostengono i governatori dell’asse – rende ufficiale la resa dell’Italia di fronte all’invasione di clandestini”.

Ma cosa prevede il Piano? Il Secolo XIX ne riassume in anteprima i punti principali. Ci sono azioni concrete come l’assistenza sanitaria, l’inserimento socio-lavorativo, la formazione linguistica, il ricongiungimento familiare e il riconoscimento dei titoli di studio. Una volta approvato, il Piano diventerebbe vincolante per Regioni e Comuni. Ma il veto di Toti, Maroni e Zaia non basterà a fermarlo, perché non è necessaria l’unanimità.

Come spiega Il Secolo XIX: