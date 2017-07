Migranti, Emma Bonino: “Siamo stati noi a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia”

ROMA – “Siamo stati noi tra il 2014 e il 2016 a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia”. L’ex ministro degli Esteri Emma Bonino interviene sulla questione migranti. Secondo la leader radicale, l’Italia al momento sta avendo problemi ad affrontare la gestione dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa perché a suo tempo non percepì la reale portata del futuro afflusso dei migranti verso le coste italiane. Intervenendo alla 69sima Assemblea generale di Confartigianato, Emma Bonino ha spiegato:

“All’inizio non ci siamo resi conto che era un problema strutturale e non di una sola estate. E ci siamo fatti male da soli. Siamo stati noi a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia, anche violando Dublino. Una delle cose di cui sono più orgogliosa è Mare Nostrum. Sono convinta che sui cadaveri non si costruisce niente. Poi non l’abbiamo voluta più perché troppo cara, costava 9 milioni al mese. Poi è intervenuta l’Ue prima con Triton e poi con l’operazione Sophia. E nel 2014-2016 che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, lo abbiamo chiesto noi, l’accordo l’abbiamo fatto noi, violando di fatto Dublino. Disfare questo accordo adesso è piuttosto complicato. Io non apprezzo per niente né l’atteggiamento spagnolo, né francese, né quello degli altri. Ma un po’ ci siamo legati i piedi e un po’ francamente abbiamo sottovalutato la situazione. Io non credo che la settimana prossima arriveremo a una soluzione”.