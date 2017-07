ROMA – Migranti. Matteo Renzi: “Serve il numero chiuso. Non possiamo accoglierli tutti”. Prova a reagire all’impasse sulla questione migranti Matteo Renzi con i partner europei che rifiutando di aprire i loro porti stanno lasciando l’Italia da sola a gestire l’emergenza sbarchi: propone il numero chiuso agli arrivi e minaccia di non pagare i contributi nazionali al bilancio europeo.

“Chi dice che lo ius soli rovina l’Italia non si rende conto che è una norma di civiltà, non c’entra con la sicurezza ma dobbiamo anche dire che ci deve essere un numero chiuso di arrivi, non ci dobbiamo sentire in colpa se non possiamo accogliere tutti”. Così Matteo Renzi, a ‘Ore Nove’, sullo scontro in Ue sui migranti. “Nel 2018 si discuterà del bilancio, se altri paesi che si sono impegnati ad accogliere non lo fanno, credo sia giusto che l’Italia dica che non contribuirà a pagare 20 miliardi al bilancio Ue”.

“Sbaglia Bonino,accordo non è nostro”. Renzi replica anche alle polemiche suscitate dall’ex ministro degli Esteri Emma Bonino secondo la quale fu colpa dell’Italia la scelta di accogliere i migranti in fuga solo nel nostro paese: “La posizione dell’Ue, ho visto anche il dibattito di Emma Bonino, non dipende dalla scelta dell’ultimo governo ma da un regolamento di Dublino poi modificato e reso forte nel 2013 che decide che chi arriva in Ue va accolto dai singoli paesi di primo approdo. E’ colpa di Dublino, non abbiamo deciso noi di spalancare le porte. Nel 2015 abbiamo fatto un accordo perché anche altri paesi Ue potessero farsi carico ma è rimasto sulla carta”.