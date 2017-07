Migranti, Matteo Salvini: “Chiudere i porti e non dare più soldi all’Ue”

ROMA – “Renzi, Gentiloni, Alfano, Boldrini e Minniti sono tre anni che dicono che dobbiamo chiedere all’Europa. L’Italia dà ogni anno all’Ue 8 miliardi di euro. Bisognerebbe per prima cosa smettere di finanziare una Unione Europea che se ne frega. E poi chiudere i porti”. Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini a Radio Cusano Campus.

“La marina militare e la guardia costiera da chi dipendono? Dall’Unione Europea o dal Governo Italiano? Dal Governo Italiano. Bene – prosegue – dai indicazione di salvare tutti, soccorrere tutti e riportare tutti indietro, dal primo all’ultimo, tanto si sa esattamente anche il metro quadro da cui sono partiti”.

“In tantissime città si sta arrivando all’emergenza sociale. Io non vorrei che fosse una strategia studiata dal Governo per portare i cittadini all’esasperazione e poi a reagire in malo modo. A questo punto non penso più sia incapacità, penso che ci sia una volontà evidentemente studiata di scatenare la reazione degli italiani per poi lanciare l’allarme. gridare dagli al razzista, dagli al leghista. Abbiamo un gruppo di persone pericolose al Governo in questo momento”, conclude Salvini.

“Io sono qui, sta accadendo l’ennesima presa in giro come succede da tre anni a questa parte. La Commissione Europea viene a spiegarci che stanno lavorando, che stanno pensando di risolvere il problema, che l’immigrazione non è un’emergenza. Per sentire queste cazzate le persone presenti in aula erano anche troppe”.