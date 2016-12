Monica Cirinnà contro i carnivori: "Carne a Natale? Sei cannibale..."

ROMA – Mangiare carne a Natale fa di te un cannibale. Questa l’opinione della senatrice Pd Monica Cirinnà, che ha duramente attaccato tutti coloro che per il pranzo natalizio porteranno in tavola abbacchio e patate, o ancora maiale e magari lasagne al ragù. Per la senatrice, vegetariana e animalista convinta, mangiare carne a Natale non rende carnivori, caratteristica naturale dell’uomo, ma addirittura “cannibali“. Una definizione che non può essere altro che dispregiativa per chi ha abitudini alimentari differenti da quelle della senatrice.

Giuseppe De Lorenzo sul quotidiano Il Giornale scrive che la (infelice) dichiarazione della Cirinnà è arrivata durante il programma Un giorno da pecora in onda su Rai Radio 1. La senatrice ha parlato del suo menù per i cenoni di Natale e Capodanno, sottolineando che si tratta di menù vegetariano e sicuramente gustoso. I gusti d’altronde son gusti, ma se si parla di persone che mangiano carne o pesce, come è normale che accada durante le feste, le parole a loro riservate da Monica Cirinnà non sono certo gentili: