BENEVENTO – Una bambola voodoo con la foto di Nunzia De Girolamo nella casa dell’ex ministro alle Politiche Agricole (in uno dei governi Berlusconi). E’ successo vicino Benevento, dove la Digos sta indagando sul ritrovamento di una bambola, sulla quale era attaccata una fotografia della De Girolamo, lungo la recisione della casa di famiglia dell’ex ministro di Forza Italia.

Il rinvenimento è avvenuto una settimana fa a San Nicola Manfredi, dove vive la famiglia, e ora gli investigatori vogliono accertare se si tratti di uno scherzo o di un atto indimidatorio. Accanto alla bambola non c’era alcun messaggio. Già due anni fa, Nunzia De Girolamo era stata oggetto di un atto intimidatorio quando le furono recapitati due bossoli in un plico consegnato presso l’abitazione di Roma. Sulla vicenda l’ex ministro non vuole commentare, lasciando trapelare la preoccupazione per i suoi familiari che vivono nell’abitazione di San Nicola Manfredi.

Aggiunge Il Mattino:

Il ritrovamento, nel giardino della casa di famiglia, di una bambolina con una sua foto incollata sul volto non rovinerà le ferie di Nunzia De Girolamo. Piuttosto, un pizzico di apprensione, la parlamentare di Fi l’ha avuta ma per come avrebbero reagito i genitori, la madre soprattutto. Nunzia De Girolamo, come noto, abita su una collina posta al limitare tra Benevento e San Nicola Manfredi. La proprietà dei genitori, una bella villetta con giardino, confina su due lati con quelle di altrettanti zii della deputata, fratello e sorella della madre. L’inquietante Barbie con la foto della parlamentare sul volto è stata ritrovata però nell’area vicina ad un’altra proprietà.