L’AQUILA – Ombrelli a Pescasseroli: uniti dall’ipocrisia, sepolti dal ridicolo. La polemica relativa alla foto delle donne che reggono gli ombrelli per riparare dalla pioggia gli ospiti di Fonderia Abruzzo a Sulmona è un vero boomerang per il genere femminile. Il fatto che importanti rappresentanti della classe politica e intellettuale abbiano gridato allo scandalo perché alcune donne compiono un’azione tanto banale quanto necessaria, farebbe sorridere anche la “donna a guisa di stella” di Guinizelli.

Chi ha organizzato la manifestazione ha spiegato che si è trattato di un caso. Varie persone, casualmente donne, hanno risolto un problema logistico che poteva mandare a monte l’incontro. Lo conferma Luciano D’Alfonso, governatore dell’Abruzzo, tra gli organizzatori della :

Eppure c’è chi ha suggerito all’opinione pubblica di filtrare con occhi compassionevoli quell’immagine. Un gesto ipocrita che autorizza una visione debole della donna, quasi fosse fatta di cristallo e non di carne e ossa. Persino una voce illustre della letteratura come Dacia Maraini, che ha commentato quanto accaduto, arrivando persino a parlare di un “istinto di protezione delle donne”:

Anche Laura Boldrini ha espresso il suo punto di vista tramite Facebook. Di fatto il Presidente della Camera si auto-contraddice, spegnendo con le sue stesse parole la polemica:

“(…) è una brutta immagine. Sei donne che reggono l’ombrello ad altrettanti uomini, comodamente seduti per parlare ad un dibattito sotto la pioggia a Sulmona ci fanno fare un salto indietro. E non sarebbe stato meno stridente se al posto delle ragazze ci fossero stati dei ragazzi. Come si fa a non rendersene conto?”.