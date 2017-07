ROMA – Pd in bolletta: lista parlamentari morosi online, dipendenti in cassa integrazione. Per ripianare il debito di 9 milioni di euro sul bilancio 2016 il Partito Democratico metterà i suoi 184 dipendenti in cassa integrazione per 12 mesi: conta così di risparmiare 3 milioni. In più, giro di vite per deputati e senatori non in regola con i contributi al partito: la lista dei circa cento parlamentari morosi sarà messa online.

L’iniziativa del tesoriere del partito Francesco Bonifazi sarà oggetto dell’incontro di oggi con i sindacati: la retribuzione dei dipendenti pesa per 7,8 milioni di euro l’anno.