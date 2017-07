Pd e M5s perdono consensi: centrodestra unito sorpassa: il sondaggio

ROMA – Se si votasse oggi, il centrodestra formato da una coalizione Forza italia, Lega e Fratelli d’Italia raggiungerebbe il 33 per cento dei consensi. A stabilirlo è un sondaggio realizzato da Demos per Repubblica. Evidente il calo del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle che adesso sono entrambi intorno al 26% delle preferenze.

Cala anche il gradimento nei confronti di Matteo Renzi che raccoglie ben sette punti in meno sette punti in un mese (da 39 a 32). Meno cinque punti anche per Luigi Di Maio (da 33 a 28), mentre il premier Paolo Gentiloni è ancora il leader più amato con il 45% di gradimento.

Sempre tra i leader riappare Romano Prodi, al terzo posto tra le preferenze degli elettori del centrosinistra dopo Gentiloni e Giuliano Pisapia.

Ed anche il Corriere della Sera pubblica un sondaggio sugli orientamenti di voto. Nell’articolo a firma Nando Pagnocelli si registrano anche qui cambiamenti degni di rilievo. Confermato il testa a testa Pd-M5s ma con valori più alti e confermata anche la crescita del centrodestra: