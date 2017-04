Pd, Michele Emiliano escluso dalle primarie di Liguria e Lombardia

ROMA – Michele Emiliano è escluso dalle primarie del Pd in Lombardia e Liguria. Il governatore della Puglia non ha raccolto le firme necessarie per presentare la sua candidatura nelle due Regioni. Dunque il suo nome non comparirà nelle schede lombarde e liguri per l’elezione del segretario Pd. Lo ha ufficializzato la commissione congresso del Pd.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la mozione che fa capo a Emiliano sarebbe riuscita a raccogliere le cinquanta firme necessarie a presentare una lista in suo sostegno solo nel collegio di Genova, per la Liguria, e in cinque collegi della Lombardia. Ma lo statuto del Pd prevede che per essere ammessi alle primarie bisogna aver raccolto le firme in almeno la metà delle province di ogni singola Regione.

La commissione congresso, in una riunione aggiornata più volte da ieri, ha provato a cercare una mediazione. La proposta era quella di ammettere il candidato solo nei collegi dove era in regola con le firme, ma i rappresentanti di Emiliano in commissione avrebbero respinto questa soluzione. Il nome di Emiliano, a questo punto, non può comparire sulla scheda delle primarie nelle due Regioni perché il regolamento delle primarie prevede che si votino le liste di candidati all’assemblea nazionale, collegate a ciascun segretario.

Il voto nei circoli Pd su mozioni e candidati alla segreteria nazionale si è svolto dal 20 marzo al 2 aprile 2017, e sulla base dei risultati sono stati eletti i 1000 delegati per la convenzione nazionale. Al voto nei circoli hanno partecipato 266.054 iscritti, vale a dire il 59,1% degli aventi diritto. Nel precedente congresso del 2013 il tasso di partecipazione degli iscritti era stato invece del 54,6%, ma su una base di iscritti più ampia (542.890) dei 450.320 tesserati attuali : un calo di circa il 18%.