ROMA – Puglia antimafia: rognoso e gratis, nessuno dei 50 consiglieri ci va. La legge che due mesi fa ha introdotto in Puglia di una Commissione Antimafia in Regione era stata salutata come un contributo irrinunciabile per la comprensione e il contrasto della criminalità organizzata da tutte le forze politiche. Peccato che due mesi dopo, non ci sia ancora un solo consigliere che si sia candidato a far parte della commissione formata da 50 membri. Non uno è stato indicato dai partiti, dal Pd ai 5 Stelle.

Del resto si tratta di un’attività abbastanza rognosa, supplementare rispetto alle altre incombenze dei consiglieri. Soprattutto, è a titolo gratuito. Fatto sta che il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo ha dovuto prender carta e penna per sollecitare ognuno dei 9 gruppi parlamentari con una nota.