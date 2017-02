ROMA – Raggi: atti promozione fratello Marra non coincidono con quanto detto ai pm. Mentre anche l’ex capo della sua segreteria politica Romeo viene iscritto nel registro degli indagati per concorso in abuso di ufficio, Virginia Raggi deve affrontare altri guai potenziali perché quanto ha detto ai pm non coinciderebbe con i suoi atti formali. Si parla sempre della controversa promozione di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale Raffaele, agli arresti e in procinto di parlare con gli inquirenti.

In sostanza, Raggi durante l’interrogatorio ha fatto riferimento a un articolo dei regolamenti comunali che autorizza il sindaco in alcuni casi a scegliere in totale autonomia (articolo 38 comma 2), sentiti i pareri dell’assessore al personale e quello dell’ambito di riferimento. In questa modalità non serve la verifica comparativa dei curricula. Agli atti, tuttavia – e qui starebbe la contraddizione suscettibile di nuova denuncia – risulta che la procedura di interpello adottata nel caso della promozione del Marra fa riferimento all’articolo 8, quello che prevede appunto l’obbligo di comparazione dei curricula.