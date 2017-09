PALERMO – Se il Tribunale di Palermo ha sospeso le cosiddette Regionarie M5s in Sicilia è merito (o colpa) sua. Mauro Giulivi, pentastellato escluso dalla selezione, è lui l’attivista che ha presentato ricorso contro le votazioni online che avevano incoronato Giancarlo Cancelleri candidato governatore per le elezioni del prossimo 5 novembre.

Il provvedimento cautelare emesso dal giudice sospende l’elezione e rinvia la causa al 18 settembre per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati classificatisi in posizione utile per entrare in lista. Ma chi è Mauro Giulivi? E perché è andato contro il suo stesso partito?

Da tempo critico con alcune decisioni del movimento, Giulivi è compagno della parlamentare nazionale Chiara Di Benedetto, vicina all’ala dei cosiddetti “monaci” guidata da Riccardo Nuti. Quest’ultimo è l’ex leader palermitano del M5s sospeso in seguito all’inchiesta sulle firme false per le elezioni amministrative del 2012. Gruppo tra l’altro che male accetta il candidato Cancelleri, quarantenne nisseno molto apprezzato dai vertici M5S.

L’avvocato che assiste Giulivi, Lorenzo Borrè, è lo stesso che ha intentato cause in passato contro il M5s, l’ultima in ordine di tempo per la candidata genovese Marika Cassimantis. Giulivi, che cinque anni fa si era candidato nella lista del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, risulta dopo l’ex senatore del M5S Francesco Campanella (primo dei non eletti) oggi esponente di Mdp – Art 1, il più votato nel collegio di Palermo.

Dopo le dimissioni del deputato regionale Giorgio Ciaccio, anche lui rinviato a giudizio per l’affare firme false, dovrebbe subentrare al suo posto. Le dimissioni di Ciaccio non sono però state ancora votate dall’aula.