ROMA – Il questore di Roma, Guido Marino, l’ha vietata, ma i militanti di Forza Nuova tirano dritto: “La passeggiata per la sicurezza al Tiburtino III si farà”. L’appuntamento è per questa sera, venerdì 8 settembre, ore 20, alla periferia della Capitale. Proprio nel quartiere in cui a fine agosto ci fu un assedio a un presidio umanitario per migranti della Croce Rossa, da parte di alcuni residenti. Un profugo eritreo è stato ferito alla schiena durante una lite con alcuni italiani.

L’iniziativa era stata immediatamente vietata dalla Questura per “motivi di ordine pubblico” e in “concomitanza con altri eventi”. Oltretutto, aveva sottolineato Marino, per la manifestazione non è stato presentato formalmente alcun preavviso in Questura.

“Trattandosi non di una manifestazione ma di una passeggiata per la sicurezza – fa sapere il gruppo di estrema destra – in realtà non servono preavvisi”.