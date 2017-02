Salvatore Romeo: “Nessuna relazione con Virginia Raggi”

ROMA – Salvatore Romeo torna sulla polizza da 30mila euro intestata alla sindaca di Roma Virginia Raggi e chiarisce: “Tra me e Virginia Raggi non c’è alcuna relazione”.

Il fedelissimo della sindaca del Movimento 5 stelle, diventato capo della segreteria della sindaca lo scorso agosto, in un post su Facebook ha spiegato: “Ho letto inesattezze che necessitano precisazioni: non avendo moglie né figli, ho indicato fra i beneficiari delle polizze, sempre e solo in caso di mia morte, le persone che più stimo. E fra queste c’è anche Virginia Raggi, indicata come beneficiario – in caso di mia morte – di una polizza da 30mila euro il 26 gennaio 2016, quindi prima che fosse anche solo candidata sindaco della Capitale”.

Il post continua in modo più esplicito: “Voglio anche chiarire che non c’è stata e non c’è alcuna relazione fra me e Virginia Raggi. Sottolineo che la sindaca così come tutti gli altri beneficiari non erano a conoscenza del mio operato fino a ieri. Di conseguenza, procederò legalmente contro chiunque riporti i fatti in maniera distorta o diversa da quanto sto dichiarando”, aggiunge Romeo, che spiega di avere scritto il post su Facebook “prima che su questa storia si costruiscano castelli in aria”. “Mi dispiace innanzitutto aver arrecato danno alla Sindaca e a tutto il MoVimento 5 stelle”, aggiunge l’ex capo segreteria della sindaca di Roma.

(Nella foto Ansa, Salvatore Romeo)