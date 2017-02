ROMA – Salvini su Facebook con maglia di Trump e poster indiani d’America: schizofrenie pop. Non che sia obbligatorio frequentare il profilo Facebook di Matteo Salvini, e tuttavia…Per esempio, il buongiorno del leader leghista da Bruxelles – in teoria il suo posto di lavoro – di ieri vale più di un saggio di psicopatologia politica applicata: il nostro indossava come al solito una maglietta sotto la giacca scura, sulla quale stavolta campeggiava il noto ciuffo di Donald Trump in posa il giorno dell’inaugurazione della sua presidenza. E fin qui… Peccato che dietro di lui giganteggiasse un poster con il bel profilo di un indiano d’America corredato dalla frase ad effetto (attenzione è il messaggio), “Loro hanno subito l’immigrazione. Ora vivono nelle riserve!”.

Trump e i nativi americani? Al di là del puerile sillogismo, siamo di fronte a un corto circuito mentale prima che politico, un vero ossimoro, roba da schizofrenia galoppante. Ma come, quello, il prototipo del maschio bianco, erede dei colonizzatori responsabili della sparizione degli indiani d’America, della segregazione dei superstiti… Ok, la storia, questa sconosciuta. Ma almeno la cronaca più recente: è al corrente Salvini dell’ordine esecutivo firmato dal presidente Trump che concede il controverso via alla costruzione di un oleodotto dentro una riserva indiana?

E su Facebook e Twitter la schizofrenia pop di Salvini non è passata inosservata e i numerosi fotomontaggi apparsi sui social lo dimostrano.