ROMA – Il vicepresidente della Camera e pupillo del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio interviene sugli scontri di giovedì 24 agosto tra polizia e migranti durante lo sgombero dei richiedenti asilo in piazza Indipendenza a Roma: “Non possiamo usare ancora una volta questa questione contro la Raggi, perché la Raggi si deve occupare della questione migranti ma prima di tutto dei romani”.

Con queste parole il probabile candidato premier del Movimento 5 stelle ha liquidato le responsabilità del Campidoglio in quando accaduto giovedì. “Io penso che lo Stato si debba far rispettare e la polizia ha fatto di tutto per evitare il peggio”, ha detto ancora Di Maio in una intervista ad Omnibus, su La7, sottolineando come “una soluzione alternativa sia stata trovata”.

“Io credo – dice quindi il deputato M5S – che se c’è un immobile occupato abusivamente da migranti rifugiati in Italia sia giusto che vada sgombrato. Si devono sgomberare gli immobili abusivi, si deve dare un’alternativa a queste persone, perché sono rifugiati aventi diritto, ma non si può tollerare che si lancino bombole di gas o altri oggetti contro la nostra polizia di stato ed è allucinante che stamattina faccia più notizia una frase infelice di un agente che spero abbia fatto solo per la tensione del momento. Fa più notizia questo che loro che lanciano di tutto contro la polizia”.