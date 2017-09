ROMA – Sicilia. Crocetta vara aumento di 80 euro al mese per 22mila forestali. A due mesi dal voto. Ottanta al mese in più per 22mila forestali siciliani, a due mesi dalle elezioni per il rinnovo della giunta regionale: fa abbastanza scalpore quella che qualcuno ha già definito “mancia” elettorale generosamente elargita dalla Regione di Sicilia del governatore Rosario Crocetta. Anche alleati di sinistra della lista Crocetta (Il Megafono) storcono la bocca, come Leoluca Orlando.

L’accordo con i sindacati. Aumenti medi di 80 euro mensili, misure su infortuni e malattie e per la valorizzazione di professionalità particolari: sono alcuni dei punti dell’ipotesi di accordo sul contratto integrativo regionale dei forestali siglato oggi da Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil siciliane, con il Dipartimento sviluppo rurale e territorio e il Comando Corpo forestale. Il testo passerà adesso al vaglio della Giunta regionale per essere poi definitivamente sottoscritto da Governo e sindacati.

L’accordo, che riguarda 22 mila forestali, “è un fatto storico – dicono Flai, Fai e Uila siciliane – perché si sblocca una situazione ferma da 16 anni, riallineando i salari con quelli dei forestali del resto del Paese e garantendo importanti diritti”. L’ultimo contratto integrativo dei forestali era del 2001. “Nel nuovo contratto ci saranno tutele per le donne lavoratrici – aggiungono i sindacati – in caso di infortunio o malattia il lavoratore non perderà la giornata e gli operai a tempo indeterminato manterranno la retribuzione. Si tratta di importanti conquiste – sottolineano i sindacati – a garanzia di importanti diritti”. Per quanto riguarda i lavoratori dell’antincendio è stato firmato un verbale che stabilisce che ci sarà un’apposita riunione per definire i profili professionali, migliorando la classificazione.