ROMA – Sondaggi. M5S in Sicilia (37%) quasi doppia il Pd (20%). Un italiano su due pensa che vincerà Grillo. Al livello delle aspettative, cosa diversa dalle intenzioni di voto, un sondaggio di Nicola Piepoli (su La Stampa) ci dice che un italiano su due (il 51%) ritiene che alle prossime politiche sarà il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo che si affermerà maggiormente. Di contro il Pd che, seppure non perde terreno nelle intenzioni di voto, secondo le aspettative è quello destinato ad arretrare nei consensi.

Se passiamo invece alle intenzioni di voto, M5S veleggia intorno al 30% (29 per Piepoli), ma, secondo il sondaggio Dempolis in Sicilia otterrebbe un risultato alle prossime politiche quasi doppio del Pd (37% contro il 20%). Cioè Demopolis assegna in Sicilia un 7% in più rispetto all’andamento nazionale di M5S. Un risultato eclatante, che ricorda l’exploit di Renzi alle Europee ma che non va confuso o messo in relazione con quanto accadrà alle amministrative che si approssimano (dove il peso delle liste a livello locale cambia i connotati delle previsioni).