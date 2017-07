Sondaggio Index: Pd perde quota, M5s recupera, Lega in ascesa. Grillo scavalca Renzi

ROMA – Il Pd perde terreno lasciando oltre mezzo punto sul campo in una settimana. M5s recupera, Lega Nord in ascesa. Sono i risultati dell’ultimo sondaggio Index Research, realizzato per In Onda, la trasmissione di La 7 condotta da Luca Telese e David Parenzo.

Alla domanda: “Se ieri si fossero tenute le elezioni politiche, lei per quale partito avrebbe più probabilmente votato?”, il 25,4% ha indicato il Pd, lo 0,7% in meno rispetto ad una settimana fa. Il 28,5% ha scelto M5S. Forza Italia in leggero calo si attesta al 13,1% (-0,3%), Fratelli d’Italia pressoché stabile al 5,5%. La Lega Nord allunga ancora il passo raggiungendo il 14,5%. Matteo Salvini sembra accusare in termini di immagine del gossip dell’estate e dei presunti tradimenti della fidanzata Elisa Isoardi.

Per quanto concerne le coalizioni: il Centrodestra unito (FI, FDI, Lega, Direzione Italia, Rivoluzione Cristiana, Idea, Movimenti Nazionale, UDC, Popolari) appare sempre più forte, superando la soglia del 35%. La coalizione di Centrosinistra (Pd, MDP, SI, Possibile, Campo Progressista, Centro Democratico) perde invece quasi un punto in una settimana e si attesta al 32,2% (-0,9%). In recupero il Movimento Cinque Stelle (28,4).

Beppe Grillo sorpassa Matteo Renzi, in quanto a fiducia nei leader: il libro Avanti non porta fortuna all’ex premier che per la prima volta viene superato dal fondatore di M5s nella classifica dei leader più apprezzati. Il segretario del Pd perde due punti rispetto all’ultima rilevazione, si fa scavalcare da Grillo ma si fa raggiungere anche dal leader della Lega Nord Matteo Salvini che guadagna il secondo posto a pari merito con Renzi. A due punti di distanza si piazza il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Silvio Berlusconi al quarto posto insieme a Giorgia Meloni. Penultimo Pierluigi Bersani . Chiude la classifica Giuliano Pisapia.

Metodo di raccolta: Interviste telefoniche con metodologia C.A.T.I. Con questionario strutturato Interviste complete 800 Totale contatti effettuati: 3.099.