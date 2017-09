ROMA – Sondaggio. M5S primo in leggero calo (28%), Pd risale al 27,3%. Lega 15,5%… L’ultimo sondaggio che misura il consenso attuale dei partiti a poco meno di due mesi dalle elezioni in Sicilia e in vista delle politiche, conferma il Movimento 5 Stelle in testa con il Pd immediatamente a ridosso.

Secondo il sondaggio realizzato da Emg per La7, il Movimento di Grillo registra un po’ di appannamento: si attesta al 28%, con una flessione dello 0,3%. Il Pd è secondo al 27,3%, guadagnando lo 0,7%. Staccati i partiti di centrodestra: la Lega Nord stabile (+0,1%) è al 15,5%, Forza Italia in calo di 0,4% al 12,4%, Fratelli d’Italia al 5% (-0,1%).