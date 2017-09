ROMA – Sondaggio: M5S primo partito al 28,1%, Pd 26,3%. Gentiloni leader preferito, seguono Bonino e Di Maio. A due mesi dal voto in Sicilia e in previsione delle politiche, il sondaggio realizzato per Repubblica da Demos, segnala uno strana miscela di rabbia e voglia di stabilità: per cui si rafforzano M5S e Pd, mentre il presidente del Consiglio Gentiloni (miglior leader nelle preferenze) e il premier grillino in pectore Di Maio lucidano la propria immagine.

M5S primo partito. Il Movimento 5 Stelle risulta a settembre il primo partito con il 28,1% guadagnando 2,1 punti percentuali. Segue il Pd che ha perso il primato di giugno ma incrementando il gradimento: 26,3% dal 26. Lega Nord al 13,6% (dal 13,8), Forza Italia 13,2% (dal 14,4), Fratelli d’Italia 4,8% (dal 4,7), Art. 1-Mdp 3,8% (dal 4,3), Campo progressista 2% (dal 2,3), Alternativa popolare 2% (2,1), Altri 3,3%.

Gentiloni primo nel gradimento dei leader. Il presidente del Consiglio conferma il suo alto gradimento nei sondaggi incrementando il 49% dal 45 (la percentuale degli intervistati che esprime una valutazione uguale o superiore al 6). A sinistra spicca il balzo del ministro dell’Interno Marco Minniti che insidia Renzi.

Paolo Gentiloni 49 (45)

Emma Bonino 43 (non rilevato)

Luigi Di Maio 37 (28)

Matteo Salvini 37 (36)

Giorgia Meloni 35 (35)

Matteo Renzi 35 (32)

Marco Minniti 32 (non rilevato)

Pierluigi Bersani 30 (28)

Silvio Berlusconi 30 (29)

Beppe Grillo 30 (24)

Giuliano Pisapia 29 (30)

Angelino Alfano 21 (19)

Roberto Speranza 18 (16)

Nicola Fratoianni 12 (non rilevato)