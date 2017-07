Sondaggio: Pd giù, torna ai livelli di Bersani. Sorpasso del centrodestra

ROMA – Il Pd è in flessione e scende al 24%, mentre il centrodestra è in recupero, stabili i grillini col 28%. In questo contesto, in vista delle prossime elezioni politiche, le grandi manovre sono iniziate.

Alcuni parlamentari che nel 2013 erano stati eletti con il Pdl e poi passati all’appoggio dei governi Letta, Renzi e Gentiloni vorrebbero fare marcia indietro e ritornare nell’ovile del centrodestra. C’è da capire, però, se gli spostamenti di collocazione politica all’interno delle Camere si rifletteranno sulla formazione del consenso.

Come scrive Antonio Noto, direttore IPR Marketing su Quotidiano.net,

Berlusconi deve lasciare una porta aperta nella speranza che i nuovi arrivi apportino un numero maggiore di voti per permettergli di essere influente nell’indicazione del futuro premier e della nuova squadra di governo. Pertanto, in attesa della riforma elettorale che condizionerà ulteriormente le scelte di posizionamento e di unioni delle varie organizzazioni e partiti, diventa importante dare uno sguardo alle intenzioni di voto, anche per verificare se e quanto i ‘cavalli di ritorno’ verso il centrodestra potranno dare un beneficio concreto e qual è il trend del Pd a quasi 8 mesi dall’uscita di Renzi da Palazzo Chigi.

Si sono analizzati, dunque, due diversi scenari in un ambito di sistema proporzionale, uno con la partecipazione autonoma delle varie liste e il secondo con i ‘listoni’ che unirebbero le forze del centrodestra e del centrosinistra in due grandi gruppi. Comunque sia è da chiarire subito un dato importante. Indipendentemente dalle aggregazioni o dalla corsa in solitaria dei partiti, al momento dall’analisi delle intenzioni di voto non c’è nessuno politico che raggiunge il 40%, soglia indispensabile per poter accedere al premio di maggioranza alla Camera.

Nel caso in cui si privilegiasse la partecipazione delle varie liste, il raggruppamento dei partiti del centrodestra è quotato al 34%, il centrosinistra al 31%, il M5S al 28%.