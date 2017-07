ROMA – “Io sto con questo Poliziotto! Altro che sospensione, merita in premio per aver evitato morti o feriti. È la Boldrini che ha sbagliato lavoro”. Così su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini sul caso del poliziotto sospeso per aver pubblicato un video, su un extracomunitario sorpreso mentre percorreva l’autostrada nei pressi di Susa (Torino) in bicicletta, contenente commenti razzisti e sulla presidente della Camera.

“Ecco come finirà l’Italia, tutti su una Graziella in autostrada a comandare. Voi che amate la Boldrini, voi che avete voluta questa gente di merda… Le risorse della Boldrini, eccole qui, in diretta”. Sono questi alcuni dei commenti dell’agente sospeso, contenuti nel video pubblicato sul sito di Repubblica.