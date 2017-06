Taormina, dopo il G7 arrivano 38 migranti: è rivolta

TAORMINA – Dopo aver accolto i Grandi della Terra a Taormina si spaventano per una manciata di migranti. E’ rivolta per l’arrivo di 38 richiedenti asilo da distribuire, tra l’altro, in frazioni lontane dal centro cittadino. Sindaco, albergatori e commercianti gridano allo scandalo: “Proprio ora che abbiamo rimesso a posto tutto”, ha detto il primo cittadino Eligio Giardina.

Temono che il restyling costato 30 milioni per rifare piazze, strade e teatri in occasione del G7, possa essere vanificato dall’arrivo di appena 38 persone. “Ma non è razzismo”, dicono.

Come racconta Felice Cavallaro sul Corriere della Sera: