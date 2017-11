MILANO – La rivincita di Berlusconi sulla ex moglie. Lo scorso 20 settembre il pool di avvocati della signora Lario guidati da Cristina Morelli avevano sostenuto che il nuovo orientamento sancito dalla Suprema Corte era “sbagliato” e che non si doveva applicare e avevano, invece, invocato la legge sul divorzio laddove, all’articolo 5, fornisce indicazioni sull’assegno di mantenimento.

L’avvocato Pier Filippo Giuggioli ha, invece, insisto ritenendo che la ex moglie di Berlusconi, a prescindere dalla sentenza della Cassazione Grilli-Lowenstein di cui comunque aveva chiesto l’applicazione, non avesse diritto agli alimenti in quanto ha liquidità per 16 milioni (come è spiegato nella sentenza di separazione del Tribunale del dicembre 2012), gioielli ed è socia unica della immobiliare ‘Il Poggio’ che ha patrimonio di 78 milioni.