Virginia Raggi e quella “polizza da 30mila euro da Salvatore Romeo”

ROMA – Ci sarebbe una polizza da 30mila euro che Salvatore Romeo avrebbe regalato a Virginia Raggi al centro dell’interrogatorio che ha coinvolto la sindaca di Roma per tutto il pomeriggio di giovedì 2 febbraio.

Secondo quanto riferisce in esclusiva Emiliano Fittipaldi sull’Espresso online, nel gennaio 2016 Romeo avrebbe indicato l’allora candidata grillina come beneficiaria di una assicurazione vita da 30mila euro. E qualche mese dopo la sindaca del Movimento 5 stelle ha promosso il funzionario capo della sua segreteria, triplicandogli lo stipendio.

Non solo: sempre stando a quanto scrive Fittipaldi, la Procura starebbe indagando anche su altre polizze a favore di alcuni dirigenti pentastellati.

Scrive Fittipaldi:

La connection della polizza da 30 mila euro (…) rischia ora di precipitare la Raggi e il suo pupillo in un nuovo, e più profondo, abisso. Politico e giudiziario. Perché evidenzia come la procedura borderline con cui Romeo è stato nominato segretario del primo cittadino (il funzionario capitolino, con uno stipendio da 39 mila euro lordi l’anno, si è prima messo in aspettativa e poi è stato riassunto dall’amica a 110 mila euro l’anno, scesi a 93 dopo polemiche di fuoco e l’intervento dell’Anac di Raffaele Cantone) si è realizzata in presenza di pregressi legami economici tra la sindaca e il suo collaboratore.