ROMA – Virginia Raggi: la chat la smentisce. Parlò eccome con Marra per la nomina del fratello. Diceva di aver deciso “in totale autonomia” le nomine e gli incarichi dirigenziali: in un messaggio chat la sindaca di Roma ammette invece di aver deciso con l’ex braccio destro Raffaele Marra la nomina del fratello Renato Marra. Fino all’arresto il dirigente ha svolto un ruolo chiave in Campidoglio. La chat inguaia quindi il sindaco, le sue parole in chat rappresentano la prova esibite dai pm che la indagano per falso.

I due, Marra e Raggi, parlano della promozione e dell’aumento dello stipendio di Renato Marra, pratica, come si evince, seguita e portata a termine appunto dal fratello vice-capogabinetto Renato.