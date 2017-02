ROMA – Virginia Raggi “patata bollente”: bufera sul titolo sessista di Libero. La prima pagina di Libero finisce nel mirino del M5S. Il quotidiano oggi titola “Patata bollente”, con a fianco una foto di Virginia Raggi, e finisce sotto attacco del Movimento. “Libero, eccola l’informazione italiana!”, attacca Beppe Grillo in un tweet invitando gli iscritti a mandare mail di protesta al direttore responsabile e al direttore editoriale di Libero.

“Non so se sia sessismo o semplice idiozia, in ogni caso mi fa schifo. La mia solidarietà a Virginia Raggi. La stampa ha superato ogni limite”, attacca Luigi Di Maio mentre Danilo Toninelli, in un tweet, scrive: “forza Virginia. I giornaloni hanno toccato il fondo. Prova che sei sulla strada giusta. Ora ci attendiamo una levata di scudi da Boldrini in giù”.

La presidente della Camera in effetti è stata fra i primi a solidarizzare con la sindaca. “Piena solidarietà alla sindaca @virginiaraggi per volgarità sessista del quotidiano #Libero. Questo è giornalismo spazzatura”, ha scritto su twitter la Boldrini. Anche l’ex rivale al ballottaggio Roberto Giachetti si è espresso: “La prima pagina di Libero è una schifezza, senza se e senza ma. Solidarietà a Virginia Raggi”.