ROMA – Virginia Raggi: sindaco di Roma teleguidato da srl milanese? Le istruzioni in chat di Casaleggio jr. Meno di 24 ore a Roma per serrare i ranghi, accelerare sul programma e fare il punto su Roma proprio mentre sul Campidoglio tornano ad affacciarsi nuvole minacciose.

Davide Casaleggio, all’indomani della chiusura delle indagini nei confronti di Virginia Raggi, opta per una visita rapida e “chirurgica” nella Capitale. “Il sostegno a Raggi continua”, assicura sorridente ai cronisti prima di lasciare la Capitale. Ma il caso Roma continua a tenere banco.

E non solo per le chat che smentiscono la sindaca e il probabile rinvio a giudizio proprio in concomitanza con i ballottaggi. Dalle chat emerge come Raggi non muovesse un dito senza le istruzioni, dettagliate fin nelle minime disposizione operative, di Davide Casaleggio. In pratica il sindaco di Roma risulterebbe teleguidato da Milano, non dal partito, ma da una srl, la Casaleggio Associati. La cui longa manus è rappresentata a Roma dall’assessore alle Partecipate Massimo Colomban, uomo considerato vicinissimo a Casaleggio e in procinto di lasciare l’amministrazione capitolina.