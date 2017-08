Virginia Raggi, via assessore al BIlancio Mazzillo. Arriva Gianni Lemmetti da Livorno

ROMA – Nuovo rimpasto in Campidoglio: via l’assessore al Bilancio Andrea Mazzillo. Nella giunta di Virginia Raggi (Movimento 5 stelle) arriva da Livorno Gianni Lemmetti, già assessore al Bilancio e alle partecipate del Comune guidato dal pentastellato Filippo Nogarin.

Le voci circolavano da qualche tempo, ma mercoledì 23 agosto c’è stata l’ufficialità data da una comunicazione del presidente del Consiglio comunale di Livorno Daniele Esposito, indirizzata ai capigruppo, in cui si annunciava che l’assessore Lemmetti si era dimesso dall’incarico.

“Io non ne so nulla, non ho avuto informazioni a riguardo. Sono stato fino a ieri sera con la sindaca e non mi è stato detto nulla. Sono informazioni di stampa di cui non sono al corrente. Sinceramente non so di cosa si stia parlando. Io ad oggi continuo ad essere assessore al bilancio, nessuno mi ha comunicato nulla”, ha commentato l’assessore al Bilancio Andrea Mazzillo.

Duro il Pd, che per bocca di Gianfranco Librandi dice: “A quanto pare, un altro assessore di peso, Andrea Mazzillo, è stato defenestrato dalla Raggi, di cui non si hanno più notizie da almeno un mese, troppo impegnata a godersi le vacanze nella località top secret, mentre Roma versa in un totale stato di abbandono e l’Atac sta per chiudere. L’unica che dovrebbe essere sostituita nella giunta capitolina è la Raggi, che ha scambiato il Comune di Roma per un tram da cui salgono e scendono assessori”.