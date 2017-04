Vitalizi decurtati per ex consiglieri della Regione Veneto: lo ha deciso il Consiglio di Stato

VENEZIA – Vitalizi decurtati per gli ex consiglieri regionali del Veneto. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l’appello presentato da una sessantina di ex consiglieri e da alcuni dei loro eredi contro la sentenza del Tar del Veneto che, nel dicembre del 2015, aveva dichiarato l’inammissibilità del loro ricorso per difetto di giurisdizione.

Secondo il Tribunale amministrativo regionale il vitalizio sarebbe un trattamento di natura pensionistica, e quindi il giudice competente la Corte dei conti, e non quello amministrativo.

Gli ex consiglieri, riferisce il Gazzettino, hanno impugnato la decisione del Tar, ma il Consiglio di Stato lo ha respinto, confermando la decisione di primo grado, anche se con motivazioni ben diverse.

Spiega il quotidiano veneto: