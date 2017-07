ROMA – Vitalizi: ex parlamentari, taglio in vista 40%. I 10mila euro di Publio Fiori, i tremila di Mario Capanna. Il 96% di ex deputati e senatori rischia di subire tagli ai vitalizi percepiti, se passa la nuova legge che si vota oggi (ricordando che le nuove regole sono già valide per i neo-eletti). Ma quanto sarà tagliato? Con le nuove norme basate sul metodo contributivo la riduzione media sarebbe del 40% passando da 56.830 a 33.568 euro. Il dato fornito dal presidente dell’Inps.

L’anno scorso in audizione alla Camera il presidente dell’Inps Tito Boeri aggiornò sulla situazione vitalizi e relazionò sugli eventuali risparmi: per gli ex parlamentari sono in pagamento 2.600 vitalizi per una spesa di 193 milioni nel 2016, circa 150 milioni superiore rispetto ai contributi versati.

“Applicando – disse – le regole del sistema contributivo oggi in vigore per tutti gli altri lavoratori all’intera carriera contributiva dei parlamentari, la spesa per vitalizi si ridurrebbe del 40%, scendendo a 118 milioni, con un risparmio, dunque, di circa 76 milioni di euro l’anno (760 milioni nei prossimi 10 anni)”. Senza considerare i consiglieri regionali.

Il Corriere della Sera ha fornito un elenco selezionato degli attuali percettori di vitalizi.

Publio Fiori: 10.131,67 euro

Clemente Mastella: 6.939,81 euro

Ciriaco De Mita: 5.862 euro

Giuseppe Calderisi: 5.459 euro

Paolo Cirino Pomicino: 5.411 euro

Piero Fassino: 5.256 euro

Massimo D’Alema: 5.223 euro

Gian Franco Anedda: 5.056 euro

Ferdinando Imposimato: 4.580 euro

Mario Capanna: 3.026 euro