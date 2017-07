ROMA – Malena la pugliese, attrice della scuderia di Rocco Siffredi ed ex delegata dell’assemblea nazionale del Pd, intervistata sulle frequenze di Radio Rock (106.6), ha parlato dell’ affaire vitalizi in Parlamento e dello scontro a distanza tra Luigi Di Maio del M5S ed Ilona Staller – in arte “Cicciolina” – sul discusso ddl Richetti.

“Mi dispiace per lei se perde il vitalizio – ha esordito Malena -, ma sono a favore del taglio: se si può risparmiare da qualche parte, meglio così”. Poi la p*******r si è esibita in “Occhi di gatto”, la sigla di un celebre cartone animato anni ‘80.