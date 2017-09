ROMA – Vittorio Sgarbi si candida alle elezioni regionali in Sicilia: “Mi candido come governatore, è ufficiale, quindi vincerò. Corro da solo, non ho bisogno dell’appoggio di nessuno”.

Il noto critico d’arte ferrarese è intervenuto venerdì mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Sgarbi, come al solito, ne ha per tutti. Di Vladimir Luxuria, testimonial della marca di vestiti Coconuda, dice:

“Hanno fatto benissimo a prenderla al posto della Tatangelo. E’ evidente che la Tatangelo è meglio di Luxuria, ma Coconuda a livello pubblicitario ha fatto una mossa geniale. La pubblicità è parola, quelli che hanno lavorato per Coconuda hanno pensato che una scelta del genere avrebbe fatto parlare. Luxuria accende curiosità, è una personalità, scegliere lei per quanto riguarda il marketing è stato geniale”.

Sulla presidente della Camera, Laura Boldrini:

“Io l’ho sempre criticata, ma il primo giorno mi è piaciuta. Mi sembrava una ragazza carina, marchigiana, pensavo avessero fatto una scelta gradevole, con tutte quelle rospe che sono in Parlamento. Però vive di retorica, manca di spontaneità, qualunque cosa che fa è ridicola, cerca l’ideologia ovunque. Non so se sia peggio lei o la Raggi, ma credo che la Raggi sia più spontanea. La Raggi è una totale incapace, la Boldrini invece è presuntuosa”.

L’unico che pare apprezzare è il ministro degli Interni, Marco Minniti: “Mi è simpatico, è bravo. La sua linea di forza sui confini ha funzionato”. Molto meno benevolo il giudizio su Beppe Grillo: “Sta smobilitando, farà la sua figuretta in Sicilia, perderà le elezioni e inizierà il suo declino”.

Duro anche il giudizio su Matteo Renzi:

“E’ un ragazzo tipo Pieraccioni, gli assomiglia molto. Quando li vedo li confondo. Nel Pd è il migliore, ma è talmente pieno di sé che a un certo punto dovrà capire che l’unica possibilità che ha di vincere le elezioni è candidare Gentiloni, il volto borghese, tranquillo, non polemico, che può permettere al Pd di vincere le elezioni e di dare le carte della politica nazionale”.

Ma la notizia arriva sulle elezioni in Sicilia. Interpellato dai conduttori su chi sarà, secondo lui, il prossimo governatore della Regione, Sgarbi stupisce tutti: