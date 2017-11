ROMA – Perché la moglie del dittatore Mugabe era chiamata Gucci Grace? Per la folle attrazione che l’ex first lady dello Zimbawe aveva per lo shopping di lusso, mentre i suoi connazionali morivano di fame e ora, finiti i fasti, è detenuta in una militare segreta, dai ribelli che avrebbe voluto “schiacciare”.

Dal colpo di Stato, l’ubicazione di Grace Mugabe era rimasta avvolta nel mistero, alcune notizie dicevano che fosse scappata nella vicina Namibia, altre che stesse con il marito Robert Mugabe, 93 anni e al potere dal 1980. Ma Grace è stata portata via poco dopo il colpo di stato dell’esercito ed è detenuta in una delle basi militari disseminate nel Paese: centri di tortura creati dal marito per consentire alla temuta sicurezza di Stato, di far “scomparire” le persone.

Grace, 52 anni, è sposata con Mugabe dal 1996; l’ex presidente l’aveva notata tra le dattilografe nel governo mentre la prima moglie Sally aveva un cancro terminale. L’ex first lady viene spostata dalla prigione ogni 2 giorni affinché non si sappia dove è detenuta, impedendo così ai fedelissimi di Mugabe di tentare di liberarla, oltre a garantire che non vi sia alcun punto di incontro per i sostenitori.

“Ha avuto una cattiva influenza su Mugabe mentre era al potere, e ha avuto una cattiva influenza su di lui anche quando abbiamo cercato di negoziare un accordo così che andasse via”, ha detto un funzionario militare al Daily Mail.

“È stata portata via sia per impedire che collaborassero e cospirassero, sia per isolare ulteriormente il marito – E aggiunto -. Per il momento è meglio che sia dimenticata, successivamente decideremo cosa fare. E’ una donna molto ricca e vorremmo scoprire tutto su come abbia fatto ad accumulare tanto denaro”.

Grace è stata rimossa “per sempre” dall’incarico di capo della Lega delle donne Zanu-PF ed espulsa dal partito.

Non è chiaro se anche Grace sarà perseguita, ma si è capito che Mugabe, nelle trattative con i militari, ha chiesto garanzie sulla sicurezza della moglie.

Grace, conosciuta come First Lady Of Shopping, aveva sborsato più di 3 milioni di dollari per matrimonio della figlia, acquistato case di lusso in tutto il mondo e recentemente pagato 400.000 dollari per una Rolls-Royce. Nel 2002, durante uno shopping a Parigi nel 2002, è riuscita a spendere circa 160.000 dollari.

Nel 2014 gli acquisti per beni di lusso, ammontarono a circa 2 milioni di dollari. La lista delle spese, quell’anno includeva 12 anelli di diamanti, 62 paia di scarpe Ferragamo, 33 paia di Gucci e un orologio Rolex da 100.000 dollari. Dopo un viaggio a Londra, dove è rimasta in una suite del Claridge, alla Mugabe era stato chiesto come avrebbe potuto giustificare una spesa così elevata per le scarpe firmate. “Ho i piedi molto stretti, per cui posso solo indossare Ferragamo”, la risposta dell’ex fist lady.