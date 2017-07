KABUL, AFGHANISTAN – Le forze armate americane hanno u****o in Afghanistan l’emiro Abu Sayed, considerato il nuovo capo del Khorasan, la sezione dell’Isis in Afghanistan e Pakistan. Lo ha reso noto il Pentagono affermando che Abu Sayed è stato eliminato durante un raid effettuato lo scorso 11 aprile nella regione di Kunar, durante il quale sono uccisi altri miliziani del gruppo terroristico.

l raid effettuato a inizio settimana ha avuto come obiettivo quello che è considerato il quartier generale del gruppo terroristico nella regione orientale, non lontano dal confine con il Pakistan. Le forze afghane e americane hanno lanciato un’offensiva a partire dallo scorso marzo – sottolinea il Pentagono – per “mandare all’Isis (Khorasan) il messaggio chiaro che non vi è rifugio per i suoi miliziani in Afghanistan”.