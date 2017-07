Al Baghdadi è morto davvero: Isis ha nominato il successore del Califfo

ROMA – Alla fine Al Baghdadi è morto davvero: lo ha ammesso l’Isis, che si è affrettata a nominare il nuovo Califfo. Negli ultimi mesi più volte era stata annunciata (soprattutto dai russi) l’uccisione del numero uno del sedicente Stato islamico, il nuovo spauracchio dell’Occidente dopo la morte di Bin Laden.

Lo Stato islamico, in un breve comunicato, ha confermato la morte del suo leader Abu Bakr al Baghdadi e nominato un “nuovo califfo” chiedendo ai suoi combattenti di “resistere”. Lo riferisce la tv satellitare irachena al Sumaria che cita fonti a Ninive, governatorato iracheno il cui capoluogo è Mosul, città liberata dagli iracheni domenica dopo 9 mesi di battaglia.

Secondo la fonte citata da Al Sumariya, “l’annuncio era atteso, perché le autorità dell’Isis, due giorni fa, avevano all’improvviso tolto il divieto di fare riferimento in pubblico alla morte di Baghdadi”. Il ‘Califfo’ è stato dato più volte per morto o ferito negli ultimi anni, ma le notizie non sono mai state confermate.

L’ultima fake news sulla morte di al Baghdadi era datata 23 giugno, per bocca del capo della Commissione Difesa e Sicurezza del Senato russo, Viktor Ozerov: “Se il ministro della Difesa russo informa il presidente dell’eliminazione del leader dell’Isis allora la probabilità è molto alta, la Russia non vorrebbe trovarsi nella lista dei paesi che precedentemente avevano dichiarato la sua eliminazione e poi invece al Baghdadi è ‘resuscitato’. Suppongo che” la veridicità di “questa informazione sia vicina al 100%”.

Ozerov aveva così commentato la nota del ministero della Difesa dei giorni scorsi che definiva “altamente probabile” la possibilità che al-Baghdadi fosse stato u****o in un raid russo a sud di Raqqa. Secondo il senatore, inoltre, “la convinzione dell’eliminazione di al Baghdadi è supportata dal fatto che lo Stato islamico finora non lo ha messo in luce da nessuna parte. Di solito – ha aggiunto Ozerov – dopo l’arrivo della notizia della morte del leader dell’Isis si facevano certe dichiarazioni”.