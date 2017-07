SYDNEY – Un ministro del governo australiano ha scoperto che la madre, di origini italiane, ha chiesto a sua insaputa la cittadinanza tricolore per entrambi. E per questo si è dimesso. Motivo? In Australia la Costituzione vieta l’eleggibilità agli stranieri.

L’annuncio shock del ministro delle Risorse Matt Canavan segue le recenti dimissioni di due senatori che hanno scoperto di non essere mai stati tecnicamente eletti perché avevano la doppia cittadinanza. La costituzione australiana stabilisce infatti che un “cittadino di una potenza straniera” non è candidabile per essere eletto in Parlamento.

Canavan ha reso noto che sua madre, Maria Canavan, lo ha contattato la settimana scorsa per dirgli che potrebbe essere italiano. E lo ha fatto dopo il clamore suscitato dalle dimissioni dei vice leader del Partito Verde Scott Ludlam e Larissa Waters nati rispettivamente in Nuova Zelanda e Canada.

Nel 2006 la donna ha fatto richiesta al Consolato italiano di Brisbane di acquisire la cittadinanza italiana e, ha affermato Matt Canavan, che ha 25 anni e non è mai stato in Italia, “sembra che abbia fatto una richiesta anche per me, per farmi diventare cittadino italiano”. Canavan ha precisato di aver chiesto un parere legale per sapere se “la registrazione come cittadino italiano senza il mio consenso sia valida in base alla legge italiana”.