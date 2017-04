SYDNEY – La USS Carl Vinson, la portaerei americana al centro delle polemiche dopo che Donald Trump la dava in rotta verso la penisola coreana mentre navigava in direzione opposta, sarà nei prossimi giorni – prima della fine del mese – nelle acque del Mar di Giappone. Lo ha affermato il vice presidente americano Mike Pence in visita in Australia, dove inizialmente era diretta la portaerei per un’esercitazione.

“Ci aspettiamo che sarà in posizione nel Mar di Giappone nei giro di qualche giorno, prima della fine del mese”, ha detto parlando con i giornalisti dopo l’incontro con il premier australiano Malcolm Turnbull.