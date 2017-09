ROMA – Corea del Nord, le minacce atomiche di Kim: “Affonderemo il Giappone, cenere e tenebre per gli Usa”. La Corea del Nord ha minacciato di “affondare” il Giappone con un attacco nucleare e ridurre gli Usa a “cenere e tenebre”: la nuova provocazione promette un’ulteriore escalation delle tensioni dopo la recente decisione delle Nazioni Unite di imporre nuove sanzioni al regime di Pyongyang. La minaccia giunge dal Korean Asia-Pacific Peace Committee, che gestisce i rapporti con Seul, attraverso l’agenzia di stampa ufficiale Kcna. Lo riportano le agenzie internazionali.

Seul testa nuovi missili precisione su caccia. La Corea del Sud testa i missili da crociera Taurus destinati a colpire con “chirurgica precisione” bersagli lontani fino a 500 km, anche per attacchi mirati nella stessa capitale del Nord, Pyongyang. All’ultima prova di forza di Seul, per nulla intenzionata a “piegarsi alle provocazioni”, ha fatto seguito la prima reazione ufficiale dello Stato eremita che ha rispedito al mittente le più stringenti sanzioni votate lunedì all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu attraverso la risoluzione 2375, definita una “provocazione” con la regia Usa.

L’Aeronautica sudcoreana ha annunciato in mattinata di aver condotto “con successo” martedì un ciclo di esercitazioni usando per la prima volta i missili avanzati Taurus di fabbricazione tedesca, in una delle mosse militari più decise al più potente test nucleare mai fatto dal Nord il 3 settembre.