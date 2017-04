Corea del Nord, nessuna “armada” Usa finora: Pentagono smentisce Trump

WASHINGTON – Altro che una “armada” degli Stati Uniti che minaccia la Corea del Nord. Il pentagono smentisce il presidente e comandante in capo Donald Trump.

L’annuncio era stato fatto dalla Casa Bianca la scorsa settimana, ma allora la portaerei Carl Vinson e altre quattro navi da guerra stavano navigando in direzione opposta, per partecipare ad un’esercitazione con la marina australiana nell’Oceano Indiano, a 3500 miglia dalla Corea Nord.

La Vinson, scrive il New York Times, arriverà nella zona della penisola coreana solo la prossima settimana, come ha precisato il Pentagono, creando non poco imbarazzo alla Casa Bianca che si era fidata della Difesa.

“Stiamo inviando un’armada molto potente”, aveva minacciato nei giorni scorsi il tycoon in un’intervista alla Fox Business Network, riferendosi alla flotta navale Carrier Strike Group 1, guidata dalla portaerei Uss Carl Vinson scortata da cacciatorpedinieri Aegis e altre unità. “Abbiamo sottomarini. Molto potenti. Di gran lunga più potenti della portaerei. Questo posso dirvelo”, aveva aggiunto Trump. Ma adesso è arrivata la smentita del Pentagono.