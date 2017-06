Corea del Nord: nuovo test per motore su missili balistici intercontinentali

PYONGYANG – La Nord Corea avrebbe condotto un nuovo test per sperimentare un motore da utilizzare in futuro su missili balistici intercontinentali o su vettori per il lancio di satelliti in orbita. Lo riporta Fox News citando fonti dell’amministrazione Usa. Se la notizia fosse confermata sarebbe il terzo test del genere dal mese di marzo, quando ve ne furono ben tre. E il sito in cui è avvenuto sarebbe lo stesso delle volte precedenti, nell’area della città di Yun Song.

La notizia arriva tra le crescenti tensioni tra Washington e Pyongyang sulle ambizioni nucleari del regime di Kim Jong-un. A causa della natura segreta di tutta l’attività militare della Corea del Nord, è difficile per gli esperti valutare quanto sia vicino il Paese a costruire un missile balistico intercontinentale affidabile.

I razzi nordcoreani possono già raggiungere la Corea del Sud o il Giappone, entrambi con una presenza militare statunitense.áUn missile per raggiungere la terraferma americana è in fase di sviluppo, ma non è chiaro a che punto sia il progetto.

Nonostante la condanna internazionale, la Corea del Nord ha condotto numerosi test nucleari di successo, ma si pensa che non sia ancora riuscita a costruire una testa nucleare abbastanza piccola da adattarsi a un missile.