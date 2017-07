ROMA – Corea del Nord off limits per gli americani: Usa proibiranno i viaggi. Gli Stati Uniti intendono proibire agli americani di viaggiare in Corea del Nord. Lo sostengono i tour operator Koryo Tours e Young Pioneer Tours, secondo quanto riportato dalla Bbc. Le due agenzie di viaggio sostengono che il divieto sarà annunciato il 27 luglio e comincerà a valere un mese dopo. Dalla Casa Bianca non è arrivata alcuna conferma della notizia. Young Pioneer Tours è il tour operator con il quale viaggiò lo studente americano Otto Warmbier morto a giugno dopo un soggiorno in un carcere nordcoreano in cui era finito per il furto di un poster di propaganda per il quale era stato condannato a 15 anni.

La vicenda è nota: Warmbier fu rilasciato in condizioni gravissime e morì poco dopo il ritorno in patria. Un rilascio tattico e non certo per motivi umanitari: la prova indiretta che il regime di Pyonyang intendeva sfruttare ogni occasione di possibile ricatto al nemico americano.

Nonostante l’isolamento a cui lo sottopone il regime, ogni anno circa 4/5mila occidentali visitano il paese, grazie all’intermediazione della Cina. Anche un regime rigidamente autarchico ha talvolta necessità di valuta straniera. Tuttavia, per il migliaio di americani che ogni anno si avventura qui c’è un rischio in più: dalla fine della guerra di Corea non è stato mai siglato un accordo con gli Usa, tecnicamente i due paesi sono ancora in guerra, nemici.