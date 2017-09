Corea del Nord, “perfezionate armi termonucleari da usare contro gli Usa”

PYONGYANG – Gli ultimi test nucleari condotti dalla Corea del Nord hanno accresciuto le tensioni tra il Paese e gli Stati Uniti, che hanno richiesto l’intervento dell’Onu affinché Kim Jong-Un riceva delle pesanti sanzioni. E secondo Pyongyang il Paese avrebbe anche perfezionato armi termonucleari.

La notizia arriva dopo il sesto test nucleare della Corea del Nord, che ha lanciato una bomba a idrogeno la cui esplosione, peraltro, è stata cinque volte più potente di quella di Nagasaki. Il timore è che il dittatore si prepari al lancio di altri missili intercontinentali, nonostante la comunità internazionale abbia espresso alla Corea del Nord il proprio dissenso.

Gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sul Consiglio di Sicurezza delle Nazioni affinché imponga un embargo sul petrolio diretto verso la Corea del Nord, stimato in 850mila tonnellate all’anno. Un’altra proposta riguarda il blocco alla vendita del tessile nordcoreano all’estero e anche il congelamento dei beni all’estero di Kim Jong-Un e divieto di viaggio.

La scorsa settimana, nel corso di un banchetto ufficiale il leader nordcoreano ha ringraziato militari e scienziati che lo hanno aiutato a realizzare il piano nucleare, scrive il Daily Star.

“Il recente test nucleare è una grande vittoria del popolo coreano, che ha pagato con il proprio sangue un periodo molto faticoso, in cui è stato anche necessario tirare la cinghia”, ha detto visibilmente soddisfatto Kim Jong-Un.

Il ministro degli esteri nordcoreano ha replicato dicendo che gli Stati Uniti non aspettavano altro che imporre sanzioni come quelle richieste al Consiglio di Sicurezza e che i test nucleari, effettuati nel corso del mese, non sono altro che “legittime misure di autodifesa”.

“Qualora gli Stati Uniti chiedano sanzioni più severe la Corea del Nord si assicurerà che gli Stati Uniti paghino il doppio del prezzo richiesto e sperimentino dolori e sofferenze. Il mondo vedrà come Pyongyang addomestica i gangster americani, grazie ad una serie di azioni più rigide di quanto abbiano pensato” così afferma un comunicato rilasciato attraverso la propaganda ufficiale nordcoreana.

Il Paese, inoltre, avrebbe “perfezionato” le armi termonucleari. “Abbiamo perfezionato e sviluppato un’arma termonucleare molto potente, che funga da deterrente contro le continue minacce da parte degli Usa e, in generale, contro la guerra nucleare che minaccia la penisola coreana”.