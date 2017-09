WASHINGTON – L’azione militare in Corea del Nord “non è la prima scelta”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, salendo a bordo del Marine One aggiungendo comunque che “vedremo che succederà”.

Trump ha poi detto di aver avuto una conversazione “molto buona” con il presidente cinese, Xi Jinping, che ha detto che il suo Paese vuole contribuire a ridurre le tensioni nella regione.

Il presidente americano all’indomani del lancio dell’ultimo missile nordcoreano aveva dichiarato: “Tutte le opzioni sono sul tavolo”. A chi gli aveva chiesto se gli Stati Uniti avrebbero attaccato aveva risposto con un “Vedremo”. In un’altra circostanza aveva detto che se fossero continuate le minacce si sarebbe stato “fuoco e furia come mai visto prima”. Poi però Putin e lo stesso Xi si erano detti contrari a una soluzione militare schierandosi per una strategia diplomatica.